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        Tokat'ta dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 23:52 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:52
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        Tokat'ta dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Zoğallıçukur Köyü yakınlarında, Mehmet Can A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik dereye düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada araç sürücüsü Mehmet Can A. ile yolcular Osman Ş. ve Mustafa Ş. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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