Tokat'ta dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Can A. ile yolcular Osman Ş. ve Mustafa Ş. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

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