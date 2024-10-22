Almus'ta KHGB olağan genel kurulu yapıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) olağan genel kurulu yapıldı.

Kaymakam Emre Çömen başkanlığında gerçekleşen genel kurula, İl Genel Meclis üyeleri Halil Yaman, Hüseyin Yücel, Yılmaz Özer ile Birlik Müdürü Selahattin Çiğdem ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda birlik faaliyet raporu okundu. 2024 yılı gelir ve gider bütçesinin 15 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarılması talebi oylama ile kabul edildi. 2025 bütçesi ise 50 milyon lira olarak kabul edildi.