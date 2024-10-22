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        Almus'ta KHGB olağan genel kurulu yapıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) olağan genel kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 21:46 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:47
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        Almus'ta KHGB olağan genel kurulu yapıldı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) olağan genel kurulu yapıldı.

        Kaymakam Emre Çömen başkanlığında gerçekleşen genel kurula, İl Genel Meclis üyeleri Halil Yaman, Hüseyin Yücel, Yılmaz Özer ile Birlik Müdürü Selahattin Çiğdem ve köy muhtarları katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda birlik faaliyet raporu okundu. 2024 yılı gelir ve gider bütçesinin 15 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarılması talebi oylama ile kabul edildi. 2025 bütçesi ise 50 milyon lira olarak kabul edildi.

        Kaymakam Emre Çömen yaptığı konuşmasında, "Birliğimizce 2024 yılı içerisinde KÖYDES projesi kapsamında ihale ettiğimiz işlerin tamamına yakınını bitirdik. 2025 yılı faaliyetlerimiz için bütçemizi 50 milyon lira olarak belirledik. Amacımız birliğimize tahsis edilen ödenekleri en iyi şekilde kullanarak vatandaşlarımıza en faydalı ve en kaliteli hizmetleri verebilmek" dedi.

        Toplantı, muhtarların istek ve taleplerini anlatması ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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