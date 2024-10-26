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        AK Parti Başçiftlik İlçe Başkanlığına yeniden Mürsel Şen seçildi

        AK Parti Başçiftlik 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:12
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        AK Parti Başçiftlik İlçe Başkanlığına yeniden Mürsel Şen seçildi
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        AK Parti Başçiftlik 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Başçiftlik Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut başkan Mürsel Şen, tek aday olarak katıldı.

        Kullanılan 57 oyun tamamını alan Şen, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Kongreye AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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