Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 00:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        E.A. (38) idaresindeki 60 HS 399 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Büyükkarayün köyü mevkisinde H.G. (41) yönetimindeki 60 ADF 535 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan H.A. (64) hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Pezeşkiyan: İsrail'e uygun yanıtı vereceğiz
        Pezeşkiyan: İsrail'e uygun yanıtı vereceğiz
        Adana Çanakkale'de korkutan depremler
        Adana Çanakkale'de korkutan depremler
        Vicdansız! Yavru köpeği parke taşıyla öldürdü
        Vicdansız! Yavru köpeği parke taşıyla öldürdü
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin

        Benzer Haberler

        Kazada yaşamını yitiren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada yaşamını yitiren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
        Erbaaspor - Elazığspor: 1-1
        Erbaaspor - Elazığspor: 1-1
        AK Parti Başçiftlik İlçe Başkanlığına yeniden Mürsel Şen seçildi
        AK Parti Başçiftlik İlçe Başkanlığına yeniden Mürsel Şen seçildi
        Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
        Hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
        Hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
        Su seviyesi düşen kanaldaki 3 bin yavru balık kurtarıldı
        Su seviyesi düşen kanaldaki 3 bin yavru balık kurtarıldı