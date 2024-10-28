Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
E.A. (38) idaresindeki 60 HS 399 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Büyükkarayün köyü mevkisinde H.G. (41) yönetimindeki 60 ADF 535 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan H.A. (64) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.