Tokat'ta emniyet ve jandarmaya 9 yeni araç tahsis edildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 9 yeni araç, törenle ilgili birimlere teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen araç teslim törenine katılan Vali Abdullah Köklü, emniyet ve jandarma teşkilatının imkanlarının devletin ve milletin destekleriyle artığını söyledi.

Köklü, yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımızın destekleri ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen ve Taşıt Kanunu'na uygun olarak kullanılacak çeşitli cins ve nitelikte 8 adet binek taşıt, Tokat İl Jandarma Komutanlığına hibe edilen 1 adet taşıt ile ayrıca Tokat Huzur ve Güvenliğini Destekleme Derneği'nin katkıları ile alınan ve vatandaşlarımızın güvenliği için sorgu birimlerinde kullanılacak 15 adet cep telefonu ve 10 adet tablet bilgisayarını teslim ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan araçlar ile ekip faaliyetlerinde kullanılacak olan cep telefonu ve tablet bilgisayarların Tokat'ımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.