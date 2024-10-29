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        Tokat'ta minareye sıkışan güvercin kurtarıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde cami minaresine sıkışan güvercin kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:07 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:24
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        Tokat'ta minareye sıkışan güvercin kurtarıldı
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde cami minaresine sıkışan güvercin kurtarıldı.

        İlçeye bağı Yolkonak beldesinde Merkez Camisi'nin minaresine güvercin sıkıştığını görenler, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu güvercin sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Güvercin, bakım ve kontrollerinin yapılması için belediye hayvan barınağına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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