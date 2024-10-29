Tokat'ta minareye sıkışan güvercin kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde cami minaresine sıkışan güvercin kurtarıldı.
Giriş: 29.10.2024 - 09:07 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:24
Tokat’ın Niksar ilçesinde cami minaresine sıkışan güvercin kurtarıldı.
İlçeye bağı Yolkonak beldesinde Merkez Camisi'nin minaresine güvercin sıkıştığını görenler, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu güvercin sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Güvercin, bakım ve kontrollerinin yapılması için belediye hayvan barınağına teslim edildi.
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