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        Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor

        EKBER TÜRKOĞLU/ ERKUT AYMAK - Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:43
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        Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor
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        EKBER TÜRKOĞLU/ ERKUT AYMAK - Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor.

        Nüfusu 3 bin 400 olan ilçede sekiz derslikli Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta 6, 10. sınıfta 5, 11. sınıfta 5 ve 12. sınıfta 2 öğrenciye 2'si kadrolu toplam 7 öğretmen ders veriyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, AA muhabirine, ilçelerinde tek lise bulunduğunu söyledi.

        Yeni lise binasının 2024-2025 eğitim yılı başında hizmete açıldığını anlatan Avşar, "Öğrencilerimiz özel okulda gibi eğitim görüyorlar. Biz bu konuda çok memnunuz. Öğrencilerimiz rahatlar. Lise binasının ilçemize kazandırılmasında Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Lisenin öğrenci sayısı az olduğu için öğrencilerden başarı beklediklerini belirten Avşar, "Özel ders gibi konuların işlendiğini fark ediyoruz. Öğrencilerimizin inşallah akademik anlamda, sosyal, sportif anlamda başarılı olacaklarına da inanıyoruz. Lisede eğitim öğretim gören 18 öğrencimiz mevcut." dedi.

        Lisenin 10. sınıf öğrencisi Songül Sırtıkara da "Sayımızın az olması bizim için avantaj. Kalabalık sınıfta olsaydık bu kadar ders dinleyemezdik. Hocalarımızla, sorumuz olduğunda bire bir konuşabiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Bu durum bizim dersi anlamamızda kolaylık oluyor." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Ahmet Türksezer ise şunları söyledi:

        "Öğrenci sayısının az olması diğer okullara göre avantajlı. Hocalarla bire bir iletişime geçmek daha kolay. Sınıfta az öğrenci olması dersi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Anlamadığın koyu hocaya kolaylıkla sorabiliyorsun. Dersi daha iyi dinliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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