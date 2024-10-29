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        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:05
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        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Fatih Döner tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve çeşitli gösteriler sunulduktan sonra tören sona erdi

        - Başçiftlik

        Başçiftlik Spor Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Başçiftlik Kaymakam Vekili Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, öğrenciler ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

        Programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, oratoryo gösterileri yapıldı.

        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

        - Turhal

        Turhal Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli yaptı.

        Törende öğrenciler şiir okuyarak, dans gösterileri sundu.

        İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program geçit töreni ile sona erdi.

        Törene Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Recep Tokur, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Almus

        Almus Spor Salonu'ndaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Kaymakamı Çömen, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencilerin etkinlik ve gösterileri ile program son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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