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        Keneyle ilgili Türk ve Japon araştırmacılar saha çalışması yaptı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğretim üyeleri ile Japon araştırmacıların keneyle ilgili saha çalışması yaptıkları bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:55
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        Keneyle ilgili Türk ve Japon araştırmacılar saha çalışması yaptı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğretim üyeleri ile Japon araştırmacıların keneyle ilgili saha çalışması yaptıkları bildirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon araştırmacılar ile TOGÜ araştırmacılarının yer aldığı kene araştırmalarının ikinci saha çalışması tamamlandı.

        Saha araştırmaları, Japonya'nın JICA (Japan International Cooperation Agency) ve AMED (Japan Agency for Medical Research and Development) kurumları tarafından desteklenen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı'nın paydaş olarak yer aldığı "One Health Approach to Control of Neglected Tropical Diseases with Special Attention On Sand Fly and Mosquito Borne İnfections (SATREPS)" adlı proje kapsamında düzenlendi.

        Çalışma, Sivas ve Tokat illerinin faunasının tespiti, kene türlerinin dağılım haritasının oluşturulması ve dağılımın iklimsel veriler kullanılarak değerlendirilmesi, olası kene kaynaklı patojenlerin saptanması amacıyla yapıldı.

        Proje kapsamında saha çalışmalarına, Tokyo Üniversitesinden Dr. Kyoko Sawabe ve Dr. Yuki Shoshi, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Kandai Doi, TOGÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aykur, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Berkel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eray Şimşek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Doç. Dr. Bekir Çelebi, Dr. Umut Berberoğlu ve Dr. Elif Bulut ile Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Güray Şimşek katıldı.

        Saha çalışması kapsamında Tokat ve Sivas illerinden belirlenen bölgelerden kene örneklerinin tür teşhisleri Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarında yapılarak çalışma tamamlandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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