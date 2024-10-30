Tokat'ta düğünlerde hayaya ateş açan 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, 38 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 16 ruhsatlı, 8 ruhsatsız, çeşitli çap ve ebatlarda toplam 24 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 27 şarjör, 1595 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca "Kendi Sevincinizi, Başkalarının Gözyaşına Çevirmeyiniz" anlayışıyla, sorumluluk bölgesinde, düğün, nişan, eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesi, olaylarının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

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