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        Tokat'ta düğünlerde hayaya ateş açan 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Tokat'ta düğünlerde hayaya ateş açan 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:04
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        Tokat'ta düğünlerde hayaya ateş açan 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Tokat'ta düğünlerde hayaya ateş açan 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca "Kendi Sevincinizi, Başkalarının Gözyaşına Çevirmeyiniz" anlayışıyla, sorumluluk bölgesinde, düğün, nişan, eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesi, olaylarının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, 38 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 16 ruhsatlı, 8 ruhsatsız, çeşitli çap ve ebatlarda toplam 24 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 27 şarjör, 1595 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

        38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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