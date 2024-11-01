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        Başçiftlik Kuman Göleti isale hattı tamamlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kuman Sulama Göleti isale hattı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:38
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        Başçiftlik Kuman Göleti isale hattı tamamlandı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kuman Sulama Göleti isale hattı tamamlandı.

        DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapımı tamamlanan Kuman Sulama Göleti isale hattı inşaatı kapsamında boru döşeme işi sona erdi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, ilçede ikinci sulama göleti olarak yapılan Kuman Göleti'nin bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "İlçemizin güney kesimindeki tarım arazilerinde su azlığı sebebiyle tarım daha çok susuz tarıma dayalıydı. Kuman Göleti sayesinde 535 hektar alan, basınçlı borulu sulama sistemiyle sulanabilir hale gelecek. Araziye döşenecek kılçıklar sayesinde bölgede sulu tarım yapılabilir hale gelecek. Bölgenin sulu tarıma geçmesi ilçemize ve bölgeye katma değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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