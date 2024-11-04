Tokat'ta organ bağışı bilgilendirme çadırı açıldı

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı bilgilendirme çadırı oluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadır önünde İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağış Hastası olduğunu söyledi.

Hafta dolayısıyla bilgilendirme çadırı açtıklarını belirten Bıyık, "Farkındalık oluşturmak adına burada ve tüm devlet hastanelerimizde stantlarımızı açıp vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına başladık. Ülke genelinde yaklaşık 25 bin kişi doku ve organ nakli bekliyor ve yeterli bağış olmadığı için birçok vatandaşımız da maalesef hayatını kaybediyor." dedi.