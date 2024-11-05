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        Tokat Belediyesi Soğukpınar Mahallesi'ne park yaptı

        Tokat Belediyesince Soğukpınar Mahallesi'nde yapılan park hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:32
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        Tokat Belediyesi Soğukpınar Mahallesi'ne park yaptı
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        Tokat Belediyesince Soğukpınar Mahallesi'nde yapılan park hizmete sunuldu.

        Tokat Belediyesince Soğukpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkı, hizmete açıldı. 850 metrekare alanda kurulan park, çocukların güvenli şekilde oynayabileceği modern oyun gruplarıyla donatıldı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, her hafta bir mahallede incelemede bulunduklarını belirterek, "Soğukpınar Mahallesi'nde park yoktu. Yılların sorununu çözüme kavuşturduk ve çocuklarımıza söz verdiğimiz parkı tamamlayarak hizmetlerine sunduk. Ne söz verdiysek yapmaya devam edeceğiz. Bölge sakinlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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