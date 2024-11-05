Tokat Belediyesi Soğukpınar Mahallesi'ne park yaptı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, her hafta bir mahallede incelemede bulunduklarını belirterek, "Soğukpınar Mahallesi'nde park yoktu. Yılların sorununu çözüme kavuşturduk ve çocuklarımıza söz verdiğimiz parkı tamamlayarak hizmetlerine sunduk. Ne söz verdiysek yapmaya devam edeceğiz. Bölge sakinlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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