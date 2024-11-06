TOGÜ'de tatlı patates hasadı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezince tatlı patates hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama alanında düzenlenen patates hasadına, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar tatlı patates hasadını bizzat deneyimleme fırsatı bulurken, aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında da bilgilendirildi.