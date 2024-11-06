Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Devran Maviş (19) idaresindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında Cafer Cenikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücü Maviş ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
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