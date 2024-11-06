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        Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 23:25 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:34
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        Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Devran Maviş (19) idaresindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında Cafer Cenikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada, sürücü Maviş ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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