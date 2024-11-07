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        Tokat'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:30
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        Tokat'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Mahallesi Fatih Sokak'ta Durmuş U'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan baba Durmuş, eşi Gülay ve çocukları C.U. (4), sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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