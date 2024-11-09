AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Ali Çalışkan seçildi
AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
26 Haziran Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, İl Başkanı Ali Özer ile partililer katıldı.
Kongreye tek aday olarak katılan Ali Çalışkan, kullanılan ve geçerli olan 271 oyun tamamını alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.