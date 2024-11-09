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        AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Ali Çalışkan seçildi

        AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:24
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        AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Ali Çalışkan seçildi
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        AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        26 Haziran Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, İl Başkanı Ali Özer ile partililer katıldı.

        Kongreye tek aday olarak katılan Ali Çalışkan, kullanılan ve geçerli olan 271 oyun tamamını alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

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        Galeri

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