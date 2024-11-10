Tokatlı kadın çiftçi devlet desteğiyle koyun sürüsü sahibi oldu

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yaşayan Ayşe Kipsöz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nden yararlanarak sürü sahibi oldu.

Tokat Valiliğince küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında uygulamaya konulan projeden merkeze bağlı Tahtoba köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Kipsöz de yararlandı.

Verilen faizsiz kredi desteğiyle 2020'de 80 koyun alan Kipsöz, zamanla hayvanlarının sayısını 500'e çıkardı. Daha sonra koyunlarının 300'ünü satan Kipsöz, 200 koyunla hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayşe Kipsöz, AA muhabirine, devlet desteği için başvurduklarını, kuradan çıkınca destek almaya hak kazandıklarını dile getirerek, "Bugün 200 koyunum var. Projeden yararlandığımız için memnunum. Devletimiz var olsun, bu imkanı bize verdiği için. Devletimizin desteklerinden yararlanmak isteyenler de bizim gibi başvursun. Biz memnunuz, hayvancılıkla geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Kipsöz'ün eşi Mehmet Kipsöz de hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Eşimle devlet desteğini duyduk ve başvurduk. Sayın Bakanımızdan, Valimizden, müdürümüzden Allah razı olsun. Yapmak isteyenlere bu işi öneriyoruz. 80 koyundan bu kadar sürü olacağını düşünmüyordum. Hayvan sayımız 500 olmuştu. Çok fazlasına bakamadığımız için biraz azalttık. Köyümüzde aynı projeden yararlanan iki kişi daha var. Onlar da hayvanlarını çoğalttılar." diye konuştu.