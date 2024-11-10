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        Tokat'ta down sendromlu kızın gelinlik hayali gerçek oldu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde down sendromlu Esma Arslantaş'ın (18) gelinlik giyme hayali spor hocası ve arkadaşları sayesinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:19
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        Tokat'ta down sendromlu kızın gelinlik hayali gerçek oldu
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde down sendromlu Esma Arslantaş'ın (18) gelinlik giyme hayali spor hocası ve arkadaşları sayesinde gerçekleşti.

        İlçede yaşayan Şakir Semriye Arslantaş'ın 4 çocuğundan en küçüğü olan Esma Arslantaş'ın zayıflamak için gittiği spor salonundaki hocası Nesrin Özsayın, Esma'nın gelinlik giyme hayali olduğunu öğrendi.

        Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için Özsayın ve arkadaşları organizasyon yaptı. Saçı ve makyajı yaptırılan Esma için düğün konvoyu düzenlendi. Özel bir okulun spor salonunda temsili düğün organize edilirken, okulun önünde Esma alkışlarla karşılandı.

        Düğünde Esma ve davetliler doyasıya eğlendi.

        Nesrin Özsayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Voleybol, futbol, egzersiz çalışmalarımız var. O da bize zayıflamak için geldi. Çok güzel bir iletişim kurduk. Daha sonra annesi böyle bir hayali olduğunu, bir düğün yapma hayali olduğunu bize aktardı. Biz de ona bir sürpriz yapmak istedik. Çok güzel oldu. Tüm ailesi burada. Arkadaşlarımızla beraber böyle güzel bir gün yapmak istedik." dedi.

        Anne Semriye Arslantaş ise "Hayali gelin olmaktı. Gelinlik giymekti. Şükür spor hocamız giydirdi. Ben ne kadar giydirsem de onun giydirmesi daha farklı oldu. Allah razı olsun arkadaşlardan. Esma çok mutlu. Ben de duygulanıyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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