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        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:56
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        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kereste ve kontrplak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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