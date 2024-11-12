Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kereste ve kontrplak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
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