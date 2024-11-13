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        Tokat'ta kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:38
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        Tokat'ta kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        K.C.Ş. idaresindeki 59 ADG 274 plakalı motosiklet, Bengiler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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