Tokat'ta çatıya konan bitkin haldeki akbaba sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacak
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin çatısına konan bitkin haldeki kızıl akbaba, sağlık muayenesi amacıyla itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin çatısına konan bitkin haldeki kızıl akbaba, sağlık muayenesi amacıyla itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısında bitkin haldeki kızıl akbaba görüldü.
Vatandaşlar Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi, kimi cep telefonlarıyla görüntü çekti, esnaf ise et vererek beslemeye çalıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kızıl akbabayı üzerine serpme ağ atarak yakaladı.
Kızıl akbabanın sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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