Tokat'ta çatıya konan bitkin haldeki akbaba sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacak

Vatandaşlar Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi, kimi cep telefonlarıyla görüntü çekti, esnaf ise et vererek beslemeye çalıştı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin çatısına konan bitkin haldeki kızıl akbaba, sağlık muayenesi amacıyla itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

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