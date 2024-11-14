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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gebeli, Çamköy, Alan, Kolköy, Değeryer, Çaykıyı ve Çilehane köylerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:07
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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gebeli, Çamköy, Alan, Kolköy, Değeryer, Çaykıyı ve Çilehane köylerine ziyarette bulundu.

        Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Gebeli, Çamköy, Alan, Kolköy, Değeryer, Çaykıyı ve Çilehane köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çömen, "2024 KÖYDES kapsamında yapılan işleri yerinde gördük. 2025 yılı yatırım programımızı hazırlama aşamasında köylerimizdeki eksiklikleri yerinde görmek ve öncelikli yapılacak işleri tespit etmek için köylerimizi ziyaret ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesini sağlamak." dedi.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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