Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gebeli, Çamköy, Alan, Kolköy, Değeryer, Çaykıyı ve Çilehane köylerine ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Gebeli, Çamköy, Alan, Kolköy, Değeryer, Çaykıyı ve Çilehane köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.