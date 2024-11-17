Tokat'ta Çatak Yaylası sonbahar renklerine büründü

Orman varlığı açısından zengin olan bölgede ziyaretçiler sonbahar renkleri arasında yürüyüş ve piknik yapma imkanı buluyor.

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