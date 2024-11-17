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        Tokat'ta Çatak Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Tokat'ın Almus ilçesindeki Çatak Yaylası sonbaharın gelmesiyle hazan renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:43
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        Tokat'ta Çatak Yaylası sonbahar renklerine büründü
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        Tokat'ın Almus ilçesindeki Çatak Yaylası sonbaharın gelmesiyle hazan renklerine büründü.

        Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta Çevreli kasabası sınırlarında bulunan 950 rakımlı Çatak Yaylası, kayın ormanlarının kahverengi ve sarı tonlarına bürünmesiyle güzel görüntüler oluşturdu.

        Orman varlığı açısından zengin olan bölgede ziyaretçiler sonbahar renkleri arasında yürüyüş ve piknik yapma imkanı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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