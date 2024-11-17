Tokat'ta 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün tahliye kararına tepki

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın ailesi, yakınları ve okul arkadaşları bir araya gelerek, kazaya neden olan sürücünün tahliye kararına tepki gösterdi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde toplanan kalabalık, "Efehan Kılıç için adalet, böyle olmamalıydı" yazılı dövizler taşıyarak "Efehan için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Anne Özlem Kılıç (39), Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi. Kılıç, "Hiçbir anne ve babanın buna yüreği dayanamaz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Dışarıda asla ve asla gezmesini istemiyoruz. Dışarıda, Erbaa'da elini kolunu sallayarak kafelerde dolaşmasını asla ve asla istemiyorum. Bir anne olarak burada bütün yetkililere sesleniyorum. Onun cezasını çekmesini istiyorum." dedi.