TOGÜ'de geliştirilen milli patates çeşitlerinin tohumlukları dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DOKAP iş birliği ile "Milli Patates Çeşitlerinin Tohumluk Dağıtımı" programı gerçekleştirildi.

TOGÜ Ziraat Fakültesi Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, akademik ve idari personel, öğrenciler ve üreticiler katıldı.