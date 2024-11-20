Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaret

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, ziyaretlerde bulundu.

        Çömen, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Balcı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Çömen, daha sonra Almus, Köklüce ve Ataköy Hidroelektrik santrallerini işleten firmayı ziyaret etti, işletme müdürü İbrahim Demir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de geliştirilen milli patates çeşitlerinin tohumlukları dağıtıldı
        TOGÜ'de geliştirilen milli patates çeşitlerinin tohumlukları dağıtıldı
        Tokat'ta "Geleceğimiz Gençlerimiz Projesi" uygulanıyor
        Tokat'ta "Geleceğimiz Gençlerimiz Projesi" uygulanıyor
        Yeşilyurt'ta sonbahar renkleri havadan görüntülendi
        Yeşilyurt'ta sonbahar renkleri havadan görüntülendi
        Tokat'ta devrilen otomobildeki emekli polis öldü
        Tokat'ta devrilen otomobildeki emekli polis öldü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tokat'ta açılış programına katıldı:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tokat'ta açılış programına katıldı:
        Bakan Kacır: Savunma sanayinde ve havacılıkta millileşme bizim için zorunlu...
        Bakan Kacır: Savunma sanayinde ve havacılıkta millileşme bizim için zorunlu...