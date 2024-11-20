Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaret

Almus Kaymakamı Emre Çömen, ziyaretlerde bulundu.

Çömen, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Balcı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çömen, daha sonra Almus, Köklüce ve Ataköy Hidroelektrik santrallerini işleten firmayı ziyaret etti, işletme müdürü İbrahim Demir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.