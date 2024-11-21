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        Tokat'ta yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi bıçakla yaralandı

        Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:57
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        Tokat'ta yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi bıçakla yaralandı
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        Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan millet bahçesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenim gören Azerbaycanlı 5 üniversite öğrencisi arasında "yan bakma " nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. ve A.R, bıçakla S.G, N.A. ve N.H'yi yaraladı.

        Yaralanan 3 üniversite öğrencisi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        B.S. ve A.R. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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