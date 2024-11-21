Tokat'ta yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi bıçakla yaralandı
Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan millet bahçesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenim gören Azerbaycanlı 5 üniversite öğrencisi arasında "yan bakma " nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. ve A.R, bıçakla S.G, N.A. ve N.H'yi yaraladı.
Yaralanan 3 üniversite öğrencisi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
B.S. ve A.R. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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