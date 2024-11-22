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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Kümbet Mahallesi'ni ziyaret etti

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu her hafta bir mahalleyi ziyaret etmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:35
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Kümbet Mahallesi'ni ziyaret etti
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu her hafta bir mahalleyi ziyaret etmeye devam ediyor.

        Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, Kümbet Mahallesi'ni, mahalle muhtarı, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte ziyaret eden Yazıcıoğlu, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde inceledi.

        Yazıcıoğlu, "Bu şehre dair derdimiz bir, gönüllerimiz bir. Ayırmadan, ayrıştırmadan gönüllerinizde yer edinerek, sizlerin katkılarıyla mahallelerimizi, şehrimizi daha yaşanabilir yapmak için sahadayız.

        Bu hafta Kümbet Mahallemizi baştan sona gezerek, esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İstek ve taleplerini yerinde inceleyip hızlı bir şekilde çözüm ürettik. Her hafta bir mahallemizi ziyaret etmeye, sizlerle sahada çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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