Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Kümbet Mahallesi'ni ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu her hafta bir mahalleyi ziyaret etmeye devam ediyor.

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, Kümbet Mahallesi'ni, mahalle muhtarı, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte ziyaret eden Yazıcıoğlu, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde inceledi.

Yazıcıoğlu, "Bu şehre dair derdimiz bir, gönüllerimiz bir. Ayırmadan, ayrıştırmadan gönüllerinizde yer edinerek, sizlerin katkılarıyla mahallelerimizi, şehrimizi daha yaşanabilir yapmak için sahadayız.