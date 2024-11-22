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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Oğulbey, Dikili, Kızılelma ve Dereköy köylerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:25
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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Oğulbey, Dikili, Kızılelma ve Dereköy köylerine ziyarette bulundu.

        Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Oğulbey, Dikili, Kızılelma ve Dereköy köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Çömen, acil yapılması gereken işlerin bizzat kendisi tarafından tespit edilerek bir program dahilinde yapılacağını ifade etti.

        Çömen, Gümeleönü Jandarma Karakolunu da ziyaret etti.

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