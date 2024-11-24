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        Tokat'ta kar etkili oldu

        Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:10
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        Tokat'ta kar etkili oldu
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        Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar devam ediyor.

        Kar nedeniyle Tokat kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamaması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Yeşilyurt ilçesinde de devam eden kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı 12 santimetre ölçüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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