Tokat'ta kar etkili oldu
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar devam ediyor.
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar devam ediyor.
Kar nedeniyle Tokat kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamaması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşilyurt ilçesinde de devam eden kar, ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 12 santimetre ölçüldü.
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