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        Tokat'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:15
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        Tokat'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Ötüken Mahallesi'nde K.Y. ile Mesut Develi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, Develi'ye tabancayla ateş etti.

        Ağır yaralanan Develi, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kaçan K.Y, güvenlik güçlerince Amasya'da yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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