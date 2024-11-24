Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

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