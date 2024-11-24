Tokat'ta kapanan 120 köy yolu ulaşıma açıldı

Bu arada Zile ilçesi İğdir köyü yolunda kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kent genelinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı gün boyunca devam etti.

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