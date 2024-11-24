Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kapanan 120 köy yolu ulaşıma açıldı

        Tokat'ta kapanan 120 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kapanan 120 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta kapanan 120 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

        Kent genelinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı gün boyunca devam etti.

        Kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapanan 120 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrasında ulaşıma açıldı.

        Bu arada Zile ilçesi İğdir köyü yolunda kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Mücadelede goller var!
        Mücadelede goller var!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta okullara 1 gün 'kar' tatili
        Tokat'ta okullara 1 gün 'kar' tatili
        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Almus'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Almus'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Tokat-Sivas kara yolunda kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine...
        Tokat-Sivas kara yolunda kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine...