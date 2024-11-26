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        Tokat'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:32 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:32
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        Tokat'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Ulutepe köyündeki bir evde V.B, D.B. ve H.B. alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarından yardım isteyen 3 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Turhal Devlet Hastanesi'nden Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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