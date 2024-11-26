Tokat'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ulutepe köyündeki bir evde V.B, D.B. ve H.B. alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarından yardım isteyen 3 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Turhal Devlet Hastanesi'nden Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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