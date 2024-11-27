Niksar'da eğitime destek platformu toplantısı yapıldı

Toplantıda eğitime dair plan ve projeler, eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlar arasında ortak koordinasyon ve iş birliği sağlanması konularında neler yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Eğitime destek platformu çalışmaları kapsamında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda merkez valisi Abdülkadir Yazıcı'nın başkanlığında Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla eğitime destek platformu toplantısı yapıldı.

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