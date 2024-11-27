Başçiftlik'te kar temizleme çalışması yapıldı

İlçe merkezinde de belediye ekiplerince başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı sonrası yolları kapalı olan Dağüstü, Erikbelen, Aydoğmuş, Sarıağıl ve Alan köylerinin yolları ulaşıma açıldı.

İlçede üç gündür yağan kar sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 60 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 90 santimetreye ulaştı.

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