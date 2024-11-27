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        Başçiftlik'te kar temizleme çalışması yapıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar temizleme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:23
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        Başçiftlik'te kar temizleme çalışması yapıldı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar temizleme çalışması gerçekleştirildi.

        İlçede üç gündür yağan kar sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 60 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 90 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışı sonrası yolları kapalı olan Dağüstü, Erikbelen, Aydoğmuş, Sarıağıl ve Alan köylerinin yolları ulaşıma açıldı.

        İlçe merkezinde de belediye ekiplerince başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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