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        TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulunda ilçede bulunmayan ağaç türleri yetiştiriliyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Akın Semerci, ilçede bulunmayan ağaç türlerinin fidanlarını dikerek öğrencilerine tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:35
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        TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulunda ilçede bulunmayan ağaç türleri yetiştiriliyor
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Akın Semerci, ilçede bulunmayan ağaç türlerinin fidanlarını dikerek öğrencilerine tanıtıyor.

        Semerci, ilçede bulunmayan 25 ağaç türünün fidanlarını temin ederek, yüksekokulun bahçesi ile kaymakamlık binası bahçesine ve ilçenin farkla yerlerine öğrencileriyle dikti.

        Semerci, AA muhabirine, Meslek Yüksekokulunda 2018 yılında bahçe düzenlenmesini öğrencilerinin katkılarıyla yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerin ağaç türlerini tanımalarını istediklerini belirten Semerci, "Tokat ve Niksar'da bulunmayan 25 tür getirdik. Öğrencilerimize fidan nasıl dikilir, orman ve bakımı nasıl yapılır, bunu öğretmeyi amaçlıyoruz. Kampüsümüzde öğrencilerimiz sadece teorik bilgi almıyor, uygulama da yapıyor. Hayata, meleğe hazırlanmış oluyorlar." dedi.

        Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rabia Firdevsoğlu da bölgede bulunmayan ağaç türlerini yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Öğrencilerden Mehmet Cihan Gökçele ise okullarının bahçesinde her yerde yetişmeyen türler bulunduğunu, bunun kendileri açısından önem taşıdığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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