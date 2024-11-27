TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulunda ilçede bulunmayan ağaç türleri yetiştiriliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Akın Semerci, ilçede bulunmayan ağaç türlerinin fidanlarını dikerek öğrencilerine tanıtıyor.

Semerci, ilçede bulunmayan 25 ağaç türünün fidanlarını temin ederek, yüksekokulun bahçesi ile kaymakamlık binası bahçesine ve ilçenin farkla yerlerine öğrencileriyle dikti.

Semerci, AA muhabirine, Meslek Yüksekokulunda 2018 yılında bahçe düzenlenmesini öğrencilerinin katkılarıyla yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin ağaç türlerini tanımalarını istediklerini belirten Semerci, "Tokat ve Niksar'da bulunmayan 25 tür getirdik. Öğrencilerimize fidan nasıl dikilir, orman ve bakımı nasıl yapılır, bunu öğretmeyi amaçlıyoruz. Kampüsümüzde öğrencilerimiz sadece teorik bilgi almıyor, uygulama da yapıyor. Hayata, meleğe hazırlanmış oluyorlar." dedi.