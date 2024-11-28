Niksar Meslek Yüksekokulunda danışma kurulu toplantısı yapıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, yüksekokul ve paydaşlarıyla okulun mevcut durumu değerlendirilip geleceğe yönelik stratejileri belirlemek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen de toplantıya katıldı.
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