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        Niksar Meslek Yüksekokulunda danışma kurulu toplantısı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:02
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        Niksar Meslek Yüksekokulunda danışma kurulu toplantısı yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, yüksekokul ve paydaşlarıyla okulun mevcut durumu değerlendirilip geleceğe yönelik stratejileri belirlemek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen de toplantıya katıldı.

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