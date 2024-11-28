Tokat'tan kısa kısa

Programa Kaymakam Vekili Fatih Döner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, daire ve kurum amirleri ile öğretmenler katıldı.

Ekipler, mahalleden sökülen parkeler arasından düzgün ve bozulmamış olanları da seçerek çalışmalarda kullanıyor.

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