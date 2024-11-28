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        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yol açma çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:30
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        Tokat'tan kısa kısa
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde yol açma çalışması yürütülüyor.

        Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde zemini bozulan yollarda malzeme serme çalışması yapıyor.

        Ekipler, mahalleden sökülen parkeler arasından düzgün ve bozulmamış olanları da seçerek çalışmalarda kullanıyor.

        - Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz, öğretmenler onuruna yemek verdi

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

        Yılmaz, Belediye Düğün Salonu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemek programı düzenledi.

        Programa Kaymakam Vekili Fatih Döner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, daire ve kurum amirleri ile öğretmenler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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