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        Tokat'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:43 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:43
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        Tokat'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Niksar ilçesine bağlı Alacaağaç Yaylası'nda kar yağışı sonrası koyunlarıyla mahsur kalan Ali Osman Korkmaz, yetkililerden yardım istedi.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu yaylaya ulaşıldı.

        Korkmaz'ın yakını Tuncay Kaynak da ekiplerle yaylaya gitti.

        Yaylaya ulaşan Kaynak, Korkmaz'ın evine giderek, iyi olduğunu görünce mutluluğunu ifade etmek için elini öptü.

        Kaynak, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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