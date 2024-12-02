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        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:16
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        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

        Kar yağışının ardından ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

        İlçede bugün ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü.

        Birçok araç sahibi soğuk havanın etkisi ile araçlarını çalıştıramadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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