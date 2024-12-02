Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu

Birçok araç sahibi soğuk havanın etkisi ile araçlarını çalıştıramadı.

İlçede bugün ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü.

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