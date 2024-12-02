Tokat'ta Gazze yararına kermes açıldı
Tokat'ın Artova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.
Tokat'ın Artova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.
İlçede Milli Platformu tarafından düzenlenen kermeste, gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yiyecekler satışa sunuldu.
Kermes, Artova Kaymakamı Ömer Karadağ ve Artova Belediye Başkanı Ali Güner tarafından açıldı.
Yarın akşam sona erecek kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.
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