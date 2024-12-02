Tokat'ta Gazze yararına kermes açıldı

Kermes, Artova Kaymakamı Ömer Karadağ ve Artova Belediye Başkanı Ali Güner tarafından açıldı.

İlçede Milli Platformu tarafından düzenlenen kermeste, gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yiyecekler satışa sunuldu.

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