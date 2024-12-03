Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu taburcu edildi

        Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinden taburcu edildi.

        Yazıcıoğlu, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü Çorum'da trafik kazası geçirdiğini hatırlattı.

        Tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "En çok sevindiren taraf, hem bizim arkadaşlarımızda hem de karşı tarafta ciddi manada sıkıntı oluşmadı. Olayın ilk anından bu zamana kadar arayan, soran tüm yakınlarımıza, dostlarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Kazanın ardından ilk olarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gittiklerini anlatan Yazıcıoğlu, "Orada sağ olsun doktorlarımız, arkadaşlarımız çok yakından ilgilendi. Sungurlu Belediye Başkanımıza, Çorum Belediye Başkanımıza, Çorum Valimize, komutanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi geldiler, sağ olsunlar, ilgilendiler. Çorum'da bizi yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Tokat'a gelmek istediğini dile getiren Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Tokat'ta da sağ olsunlar, rektörümüz, başhekimimiz, başhekim yardımcılarımız, teknik kadromuz, idari kadrolarımızdaki tüm arkadaşlar, doktorlarımız beni gerçekten çok rahat ettirdi. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Vali Bey ziyaretimizde bulundu. Rektörümüz, komutanlarımız geldi, sağ olsunlar. Talihsiz bir olaydı. Rabb'im kimseye böyle acılı, sıkıntılı süreçleri yaşatmasın. Toparladık ama 10 gün istirahat edeceğim. Malum, orta tarafta çatlağım var, çok hareket edemiyorum. Biraz ağrı ve sızı yapıyor nefes alırken ama bunu da atlatırız. Bununla geçmiş olsun. İnşallah 10 gün sonra yine sahalarda vatandaşlarımızla beraber olacağım."

        Kaza anını anlatan Yazıcıoğlu, "Çok net hatırlamamakla beraber sollama esnasında oldu. Karşıdan bir araçla kafa kafaya çarpıştık. Ben araçtan çıktıktan sonra ikinci bir araç geldi, o da çarptı. Gerçekten kötü, talihsiz bir kazaydı ama hem karşı tarafta hem bizim tarafta çok ciddi manada sıkıntı olmadı, Allah'a şükürler olsun. Bir anlık dalgınlık olacak herhalde. Ben o ara telefonla bir şeyler okuyordum. Son anda fark ettim ama olay da oldu." diye konuştu.

        TOGÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yıldırım da Yazıcıoğlu'nun göğüs bölgesinde kemikte çatlak bulunduğunu belirterek, "Genel durumu iyi. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

        - Olay

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam otomobili, 1 Aralık'ta Çorum'da, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında tır, otomobil ve hafif ticari araçla çarpışmış, kazada Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A, M.Ü. ve M.G. yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası

        Benzer Haberler

        Tokat'ta Gazze yararına kermes açıldı
        Tokat'ta Gazze yararına kermes açıldı
        Tokat'ta 10 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı
        Tokat'ta 10 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı
        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu
        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu
        Geçirdiği kazada yaralanan Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a...
        Geçirdiği kazada yaralanan Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a...
        Tokat'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
        Tokat'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
        Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz buttu
        Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz buttu