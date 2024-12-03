Tokat'ta evinde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde rahatsızlanan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde rahatsızlanan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşayan Hatice Kaynar'dan bir süre haber alamayan yakınları, itfaiyeden yardım istedi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan girdiği evde yaşlı kadının rahatsızlanması nedeniyle yatağından kalkamadığını belirledi.
Kaynar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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