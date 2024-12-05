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        Tokat'ta hastaneye gidenlerin bulunduğu minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta, hastaneye gidenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:18
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        Tokat'ta hastaneye gidenlerin bulunduğu minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta, hastaneye gidenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hüsamettin Ö. idaresindeki 60 KV 732 plakalı minibüs, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Resmiye Ö. ve Güler Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüstekilerin Niksar ilçesinden Tokat'taki hastaneye gittikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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