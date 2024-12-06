Tokat'ta okul bahçesine 10 çam fidanı dikildi

Turhal Atatürk Ortaokulu Değerler Kulübü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde, okul bahçesine her sınıf için bir çam fidanı dikti.

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