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        Tokat'ta okul bahçesine 10 çam fidanı dikildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Atatürk Ortaokulu bahçesinde 10 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:46
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        Tokat'ta okul bahçesine 10 çam fidanı dikildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde Atatürk Ortaokulu bahçesinde 10 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Turhal Atatürk Ortaokulu Değerler Kulübü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde, okul bahçesine her sınıf için bir çam fidanı dikti.

        Okul müdürü Keziban Özcan, Değerler Kulübü öğretmenleri Hidayet Bayraktutar, Ayşegül Öcal ve Hakan Dalan fidan dikim etkinliğe katıldı.

        Değerler Kulübü üyeleri, dikilen fidanların bakımını da üstlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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