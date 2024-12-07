Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı

        Tokat'ta Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şehir içi ve şehirler arası yollarda geçiş önceliği olan ambulanslara, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından geçiş önceliğine öncelik göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

        "Fermuar sistemi" ile ambulansların hedefine hızlı ve güvenli şekilde ulaşacağını belirten yetkililer, bu sayede yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 artacağına dikkati çekti.

        Yetkililer, ayrıca Tokat genelinde bu uygulamanın yaygınlaşması ve sürücüler tarafından benimsenmesi için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleneceğini belirtti.

        İl Sağlık Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, ambulansa yol vermeyen sürücüler ile fermuar sistemiyle yol verme anları yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 15 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
        Tokat'ta 15 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
        Paramedik çift, omuz omuza acil sağlık hizmeti bekleyen hastaların yardımın...
        Paramedik çift, omuz omuza acil sağlık hizmeti bekleyen hastaların yardımın...
        Tokat'ta doğal gaz kaçağı panik yarattı
        Tokat'ta doğal gaz kaçağı panik yarattı
        Tokat'ta hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakaland...
        Tokat'ta hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakaland...
        Pazar'da 16 çiftçiye iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi
        Pazar'da 16 çiftçiye iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi
        Almus'ta üreticilere 1070 ceviz fidanı dağıtıldı
        Almus'ta üreticilere 1070 ceviz fidanı dağıtıldı