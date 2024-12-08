Tokat Şehir Müzesi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi

Tokat Belediyesi, Şehir Müzesi’nde 5-16 yaş arası çocuklara yönelik birbirinden keyifli ve öğretici iki etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatla dolu bu hafta sonunda çocuklar hem el becerilerini geliştirme hem de Tokat'a özgü kültürel mirasla tanışma fırsatı buldular.

Cumartesi günü düzenlenen tişört bizden, tasarım sizden baskı atölyesi etkinliğinde çocuklar, Tokat'a özgü ıhlamur ağacından yapılan baskıları kullanarak kendi tişörtlerini tasarladılar. Renkli ve eğlenceli geçen bu atölye, çocuklara kültürel bağlarını güçlendirme fırsatı sundu. Pazar günü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Seramik Sanatçısı Zeynep Hilal Karasu'nun rehberliğinde Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde çömlek ve seramik yapımı atölyesi düzenlendi. Çocuklar, elleriyle şekil verdikleri çamurları seramiğe dönüştürerek geleneksel sanatlarla buluşmanın heyecanını yaşadılar.