Tokat'ta, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.
Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.
İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda erkek cesedi gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.